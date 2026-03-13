Глушенков назвал лучшие матчи «Зенита» в этом сезоне

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков назвал лучшие матчи сине-бело-голубых в этом сезоне в рамках Мир Российской Премьер-Лиги.

— Какой матч лучший был в сезоне? В этой части сезона, у «Зенита».

— Наверное, могу назвать «Краснодар» (победа «Зенита» 2:0. — Прим. «Чемпионата»), 100%. Могу сказать, что с «Локомотивом»…

— С «Локомотивом» дома?

— Да. Мы на выезде не играли с ними.

— Ну, видишь, я (говорил Аршавин. — Прим. «Чемпионата») тоже не за всеми матчами «Зенита» слежу (смеётся).

— Потом, наверное, «Динамо», потому что мы первые пропустили и дожали их, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».