Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Ереване появилась улица в честь легенды «Спартака» Никиты Симоняна

В Ереване появилась улица в честь легенды «Спартака» Никиты Симоняна
Комментарии

В Ереване решением совета старейшин столицы появилась улица в честь футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 Никиты Симоняна. Об этом со ссылкой на слова члена оппозиционной фракции Еревана «Мать-Армения» Манука Сукиасяна сообщает «РИА Новости Спорт».

«Проект фракции «Мать-Армения» утверждён советом старейшин Еревана. Улица, прилегающая к стадиону «Раздан», переименована в честь Никиты Симоняна», — приводит слова Сукиасяна источник.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Материалы по теме
«Спартак» снова не выиграет в Петербурге, а ЦСКА утонет в кризисе? Интриги тура РПЛ
«Спартак» снова не выиграет в Петербурге, а ЦСКА утонет в кризисе? Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android