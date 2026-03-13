В «Уфе» объяснили блокировку счетов клуба налоговой службой

В пресс-службе «Уфы» объяснили блокировку счетов клуба Федеральной налоговой службой России. Ранее телеграм-канал «Первая лига/ФНЛ» сообщил, что ФНС заблокировала счета «Уфы».

«Данный вопрос кассового разрыва будет разрешён в ближайшее время. Хотим подчеркнуть, что заблокированные на текущий момент счета в коммерческих банках, обслуживающих наш клуб, не оказывают значительного влияния на нашу финансовую стабильность. Мы продолжаем работать в штатном режиме и активно готовимся к предстоящему домашнему матчу, который пройдёт уже послезавтра, 15 марта, на стадионе «Нефтяник» в 17:00. Приглашаем всех на футбол!» — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.