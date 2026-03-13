Тренер «Баварии» Компани: надеюсь, после международной паузы у нас будет полный состав

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о травмированных игроках в преддверии матча 26-го тура чемпионата Германии с «Байером». Встреча состоится 14 марта.

«Всё складывается довольно позитивно. Впрочем, это не означает, что до Леверкузена что-то изменится. Могло быть и хуже. Мы консультируемся с медицинским штабом по поводу того, когда Йонас Урбиг сможет вернуться в строй. Надеемся, где-то на следующей неделе. Джамал Мусиала, возможно, сможет возобновить тренировки в начале следующей недели, посмотрим. Пауза на матчи сборных поможет нам в ситуации с Альфонсо Дэвисом. Надеюсь, после этого у нас снова будет в распоряжении полный состав», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальной сети Х.