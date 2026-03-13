Григорян рассказал, чего ждёт от матча «Динамо» с «Ростовом» в 21-м туре РПЛ

Тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Динамо». Игра состоится 14 марта в Ростове-на-Дону.

— В Ростове, на мой взгляд, «Динамо» будет сложно. Соперник для москвичей стилистически неудобен. Ростовская схема 3-5-2 доставит проблемы. «Динамо» может переиграть «Ростов» на флангах, но у ростовчан там хорошие латерали — от их работы будет многое зависеть. «Ростов» не играет коротко, он навязывает борьбу, выигрывает подборы. Ожидаю результативный матч. Не удивлюсь, если будет результативная ничья 2:2, — заявил Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».