Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Компани высказался о возможном участии Кейна в матче «Баварии» с «Байером»

Компани высказался о возможном участии Кейна в матче «Баварии» с «Байером»
Комментарии

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата Германии с «Байером» и возможном участии нападающего Гарри Кейна во встрече. Игра состоится 14 марта.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
«Нам придётся действовать агрессивно, если мы хотим добиться результата. В составе Леверкузена много талантливых игроков, хотя опыта у них сейчас немного меньше, чем в предыдущие годы. Это будет отличный матч для болельщиков — и, будем надеяться, для «Баварии» тоже.

Есть вероятность, что завтра Кейн выйдет на поле. Он провёл полноценную неделю тренировок. Мы не стали рисковать его здоровьем. Мы не можем позволить себе расслабиться, даже имея отрыв в 11 очков. Если Гарри будет готов, он сыграет. Сегодня мы соберём дополнительную информацию о его состоянии», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальной сети Х.

