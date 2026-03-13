Орлов предложил называть Кондакова не талантливым, а перспективным

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о молодом полузащитнике «Зенита» Данииле Кондакове.

— Семак доверяет Кондакову, даже назвал его «талантливым игроком». Но я всё-таки думаю, он скорее перспективный. Когда про человека говорят «талант», это значит, что ему нужно приложить много сил, чтобы развить талант. Поэтому будем говорить «перспективный». А когда Кондаков уже состоится, будем называть его талантливым. В этом возрасте так рано говорить… Даже Ламин Ямаль пока только очень перспективный, именно так говорят все тренеры. Задатки у Кондакова есть, но их же развить надо, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».