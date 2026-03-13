Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов предложил называть Кондакова не талантливым, а перспективным

Орлов предложил называть Кондакова не талантливым, а перспективным
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о молодом полузащитнике «Зенита» Данииле Кондакове.

— Семак доверяет Кондакову, даже назвал его «талантливым игроком». Но я всё-таки думаю, он скорее перспективный. Когда про человека говорят «талант», это значит, что ему нужно приложить много сил, чтобы развить талант. Поэтому будем говорить «перспективный». А когда Кондаков уже состоится, будем называть его талантливым. В этом возрасте так рано говорить… Даже Ламин Ямаль пока только очень перспективный, именно так говорят все тренеры. Задатки у Кондакова есть, но их же развить надо, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов упрекнул «Зенит» в непрофессионализме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android