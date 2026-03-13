Скидки
Главная Футбол Новости

«Это был риск». Орлов объяснил, почему Дуран мало играет за «Зенит»

«Это был риск». Орлов объяснил, почему Дуран мало играет за «Зенит»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему нападающий «Зенита» Джон Дуран не получает регулярную игровую практику.

— Почему Семак не поставил в основу Дурана в матче с «Оренбургом»?
— С одной стороны, да, надо его ставить в состав. С другой — это же кот в мешке. Никто не знает, какой он футболист. Не знает и Семак, и его партнёры. Тренер его ставит, выпускает, но пока у него нет ни одной связки ни с одним игроком «Зенита». Ни разу не видел, чтобы Дуран в паре с кем-то синхронно сработал. Идёт притирка. Это подписание было риском «Зенита». Семак надеется, что от матча к матчу Джон будет прибавлять. В плане общения, конечно, — как футболист он и так мастер! Он способен заиграть. Но «Зенит» сам создал эту ситуацию, Дуран поздно приехал, за неделю до рестарта РПЛ, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

