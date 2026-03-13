«Неприятно». Максим Глушенков — о том, что он мало играл в начале этого сезона

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, что он чувствовал, когда в начале этого сезона играл не так часто. В первых пяти матчах текущего сезона Мир РПЛ Глушенков дважды оставался в запасе.

— Смотри, вопрос, может, не очень. Примерно с середины лета у тебя был период, когда ты чаще выходил со скамейки запасных или вообще оставался на скамейке. Как ты воспринимал этот отрезок?

— Сначала неприятно… Так скажем. А потом я просто понял, что не надо на это обращать внимание. И всё. Я в футбол играю… Ну, как сказать…

— Ну как есть.

— В первую очередь я должен прогрессировать для себя. А потом уже мой прогресс будет работать на команду, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».