«Челси» объявил о продлении контракта с капитаном Рисом Джеймсом до 2032 года

Защитник английского «Челси» Рис Джеймс продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Челси» с радостью объявляет, что капитан мужской команды Рис Джеймс подписал новый контракт, рассчитанный до 2032 года.

Впервые приступив к тренировкам с «синими» в возрасте шести лет, Рис прошёл все ступени нашей академии и стал одной из ключевых фигур в составе первой команды. Он провёл за «Челси» более 200 матчей, завоевал пять крупных трофеев, включая победу в Лиге чемпионов УЕФА в 2021 году и два титула победителя клубного чемпионата мира ФИФА, а также выводил «синих» на поле с капитанской повязкой более 50 раз», — написано в сообщении.

