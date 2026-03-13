Орлов — о словах Семака: зачем нам «Бавария»? Мы-то равняемся на «Краснодар»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на резонансные слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Ранее специалист заявил, что если у «Зенита» требуют игру уровня «Барселоны» и «Баварии», то и подбор игроков в команде должен быть как у мюнхенцев и каталонцев.

— Семак на вопрос о качестве игры ответил, что, чтобы играть как «Бавария», нужны и футболисты как в «Баварии». Так, может, и тренер тогда нужен как в «Баварии»?

— Может быть. Семак же не говорит, что он будет работать с теми игроками, которых ему дадут из «Баварии» (смеётся). Ну, по логике он прав. Чтобы играть как «Бавария», нужны футболисты как в «Баварии». Но зачем нам «Бавария»? Нам надо выиграть чемпионат России — это далеко от «Баварии». Мы-то равняемся на «Краснодар» и на другие клубы, которые рядом, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».