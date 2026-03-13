Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я просто на луне от счастья». Рис Джеймс — о продлении контракта с «Челси»

«Я просто на луне от счастья». Рис Джеймс — о продлении контракта с «Челси»
Комментарии

Защитник английского «Челси» Рис Джеймс высказался о продлении контракта с клубом. Сегодня, 13 марта, стало известно, что срок нового соглашения рассчитан до 2032 года.

«Я просто на луне от счастья, что продлил свой контракт — «Челси» значит для меня очень много. Я всегда говорил, что хочу провести свои лучшие годы именно здесь, и искренне верю: у нас есть всё необходимое, чтобы развить наши прошлые успехи.

С оптимизмом смотрю в будущее под руководством нынешних владельцев, спортивных директоров, главного тренера и всего персонала. Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе завоюем ещё немало трофеев», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Тренер «Челси» сообщил о намерении найти того, кто «слил» состав перед игрой с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android