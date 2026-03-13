«Я просто на луне от счастья». Рис Джеймс — о продлении контракта с «Челси»

Защитник английского «Челси» Рис Джеймс высказался о продлении контракта с клубом. Сегодня, 13 марта, стало известно, что срок нового соглашения рассчитан до 2032 года.

«Я просто на луне от счастья, что продлил свой контракт — «Челси» значит для меня очень много. Я всегда говорил, что хочу провести свои лучшие годы именно здесь, и искренне верю: у нас есть всё необходимое, чтобы развить наши прошлые успехи.

С оптимизмом смотрю в будущее под руководством нынешних владельцев, спортивных директоров, главного тренера и всего персонала. Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе завоюем ещё немало трофеев», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».