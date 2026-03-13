Скидки
Футбол

Гришин: «Динамо» надо похвалить, Гусев нашёл хорошее сочетание в составе

Гришин: «Динамо» надо похвалить, Гусев нашёл хорошее сочетание в составе
Комментарии

Российский тренер Александр Гришин высказался об игре московского «Динамо» после возобновления сезона.

«Если идти пошагово, то «Динамо» должно было обыгрывать «Крылья Советов», они забили четыре — это хорошо. В игре со «Спартаком» на Кубок — 5:2. И первый тайм «Спартак» играл лучше до счёта 2:1. Потом случился 10-минутный кризис, где «Динамо» забило три мяча и обыграли ЦСКА.

Тут надо похвалить «Динамо», у них хороший подбор игроков в атаке. Тренерский штаб нашёл хорошее сочетание в составе. Гусев ставит Нгамалё, и тот оправдывает ожидания, забивает голы. Я не удивлён, что «Динамо» забивает. Но то, что голов много, — это факт», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

