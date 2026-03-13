Скидки
Полузащитник «Манчестер Сити» Семеньо признан игроком месяца в АПЛ в феврале

Полузащитник «Манчестер Сити» Семеньо признан игроком месяца в АПЛ в феврале
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Антуан Семеньо признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-лиги в социальной сети Х.

В феврале 26-летний Антуан Семеньо провёл пять матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Всего в сезоне на его счету 28 игр, 15 голов и четыре результативные передачи. Ранее он выступал за «Борнмут».

На звание лучшего игрока месяца, кроме Семеньо, претендовали Виктор Дьёкереш («Арсенал»), Данго Уаттара («Брентфорд»), Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Нико О'Райли («Манчестер Сити»).

