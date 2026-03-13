Скидки
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бубнов — о судействе в РПЛ: скоро все команды будут заявления в ЭСК подавать

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически оценил работу судейства в первых матчах Мир Российской Премьер-Лиги после возобновления текущего сезона.

«Придёт время очень скоро… Вот как вы работаете (Бубнов обратился к Милораду Мажичу. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас, по-моему, три заявления в ЭСК поступило от команд. Если мне память не изменяет. ЦСКА подал, «Спартак» подал, «Зенит», по-моему, ещё кто-то. «Краснодар» тоже. Много. Придёт время, и все команды, кроме «Сочи», будут подавать [заявления], и у ЭСК будет много работы (смеётся)», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

