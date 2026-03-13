Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ по итогам февраля

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-лиги в социальной сети Х.

В феврале «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы и однажды сыграл вничью. «Горожане» поделили очки с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2), а затем обыграли «Ливерпуль» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) и «Лидс Юнайтед» (1:0).

В числе номинантов, кроме Гвардиолы, были Кит Эндрюс («Брентфорд»), Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед») и Арне Слот («Ливерпуль»)