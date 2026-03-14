«Байер» — «Бавария»: во сколько начало игры 26-го тура Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между леверкузенским «Байером» и мюнхенской «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кристиан Дингерт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» со счётом 3:3. «Бавария» выиграла у мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 4:1. В следующем туре команда Каспера Юльманна встретится с «Хайденхаймом» (21 марта). Подопечные Венсана Компани проведут матч с «Унионом» (21 марта).

