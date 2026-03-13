Скидки
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Гвардиола стал третьим по количеству наград тренеру месяца в АПЛ, первый — Фергюсон

Гвардиола стал третьим по количеству наград тренеру месяца в АПЛ, первый — Фергюсон
Комментарии

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», стал третьим по количеству наград лучшему тренеру месяца в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-лиги в социальной сети Х.

По итогам февраля Хосеп Гвардиола получил свою 12-ю награду. Он обошёл Дэвида Мойеса (11), возглавляющего «Эвертон». Лидером является бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (27), второй — Арсен Венгер (15), известный по работе с «Арсеналом».

За месяц «Манчестер Сити» провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы и однажды сыграл вничью. «Горожане» поделили очки с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2), а затем обыграли «Ливерпуль» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) и «Лидс Юнайтед» (1:0).

