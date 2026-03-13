Скидки
Главная Футбол Новости

В Норвегии сообщили, что вопрос гражданства Хайкина может решиться в течение недели

Комментарии

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о процессе получения норвежского гражданства российским вратарём «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным.

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён. Он намекнул на это после матча со «Спортингом» в среду. Главный тренер национальной сборной Стале Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до его окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи против Нидерландов и Швейцарии. Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Футбол
