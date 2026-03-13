Максим Глушенков: как можно уехать со сборов, потому что у тебя депрессия?

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о депрессии среди футболистов. Ранее сообщалось, что с этим психологическим недугом столкнулся защитник «Спартака» Илья Самошников.

— Смотри, а депрессии у тебя бывают? У тебя вообще такое было? Для меня просто это вообще непонятно, если честно.

— Для меня то же самое. Я не понимаю людей, которые там вот… Депрессия.

— Тем более ты в футбол играешь, твоё любимое дело.

— Ну, вот этого я не понимаю. А как можно там уехать со сборов, потому что у тебя депрессия? Нет, ну, может, там есть какие-то подводные камни этого всего, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».