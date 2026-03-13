Сычёв: потеря Баринова уже в прошлом, «Локомотив» находится в чемпионской гонке

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил шансы команды остаться в тройке по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 20 матчей.

«Мы видели, какой непредсказуемый у нас чемпионат, особенно по результатам последнего тура, ничего не понятно, в каждом матче борьба — как в верху, так и внизу таблицы. Банально, но кто будет меньше терять очков, тот и лучше наберёт кондиции, займёт место в тройке. Задачи у «Локомотива» амбициозные, была возможность выйти на первое место в прошлом туре, но начали играть после 0:2, а «Ахмат» подошёл очень серьёзно.

Состав боеспособный, ребята заряжены, особенно лидеры команды, думаю, что потеря Дмитрия Баринова уже в прошлом. Видели матчи без него. Поэтому всё по силам. Конечно, на многое повлияют очные матчи с лидерами РПЛ. Вполне допускаю, что «Локомотив» при такой игре место в тройке себе обеспечит. Команда находится в чемпионской гонке. Но, опять же, будем смотреть по дистанции, сейчас предсказать результат и расстановку команд не возьмётся никто», — приводит слова Сычёва ТАСС.