Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв: потеря Баринова уже в прошлом, «Локомотив» находится в чемпионской гонке

Сычёв: потеря Баринова уже в прошлом, «Локомотив» находится в чемпионской гонке
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил шансы команды остаться в тройке по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 20 матчей.

«Мы видели, какой непредсказуемый у нас чемпионат, особенно по результатам последнего тура, ничего не понятно, в каждом матче борьба — как в верху, так и внизу таблицы. Банально, но кто будет меньше терять очков, тот и лучше наберёт кондиции, займёт место в тройке. Задачи у «Локомотива» амбициозные, была возможность выйти на первое место в прошлом туре, но начали играть после 0:2, а «Ахмат» подошёл очень серьёзно.

Состав боеспособный, ребята заряжены, особенно лидеры команды, думаю, что потеря Дмитрия Баринова уже в прошлом. Видели матчи без него. Поэтому всё по силам. Конечно, на многое повлияют очные матчи с лидерами РПЛ. Вполне допускаю, что «Локомотив» при такой игре место в тройке себе обеспечит. Команда находится в чемпионской гонке. Но, опять же, будем смотреть по дистанции, сейчас предсказать результат и расстановку команд не возьмётся никто», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: уход Баринова — потеря как игрока, так и личности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android