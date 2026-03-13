«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видеороликом по мотивам фильма «Шоу Трумана»

Московский «Спартак» опубликовал в социальных сетях видеоанонс к матчу 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» по мотивам фильма «Шоу Трумана». Встреча состоится в субботу, 14 марта. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:00 мск.

По сюжету ролика болельщик «Спартака» находится в мире, где все поддерживают «Зенит».

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 20 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 42 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 43 очка.