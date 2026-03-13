Скидки
Главная Футбол Новости

Глушенков ответил, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат мира или Европы

Глушенков ответил, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат мира или Европы
Комментарии

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, по силам ли сборной России пробиться на крупный международный турнир. Этим летом в США, Мексике и Канаде пройдёт чемпионат мира — 2026. Российская сборная отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

— Изнутри тебе проще оценить силу игроков, если бы сборную вернули, она бы пробилась на Евро, чемпионат мира?
— Я думаю, да. Тяжело, тяжело, но да. Думаю, пробилась бы, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».

26-летний Глушенков выступает за сборную России с 2022-го.

