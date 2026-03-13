Глушенков ответил, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат мира или Европы

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, по силам ли сборной России пробиться на крупный международный турнир. Этим летом в США, Мексике и Канаде пройдёт чемпионат мира — 2026. Российская сборная отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

— Изнутри тебе проще оценить силу игроков, если бы сборную вернули, она бы пробилась на Евро, чемпионат мира?

— Я думаю, да. Тяжело, тяжело, но да. Думаю, пробилась бы, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».

26-летний Глушенков выступает за сборную России с 2022-го.