Солари высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Игра пройдёт 14 марта в Санкт-Петербурге.

— Впереди важнейший матч с «Зенитом». С каким настроем готовитесь к выезду в Санкт‑Петербург?

— Настроение хорошее, мы готовимся, работаем, делаем всё возможное, чтобы подойти к этой игре в наилучшем состоянии. Мы все сконцентрированы и готовимся к этому матчу, чтобы показать максимум и заработать три очка.

Нам важно провести прекрасную игру с очень сильным соперником. «Зенит» — хорошая команда, и мы постараемся сделать максимум, чтобы добиться победы, — сказал Солари в интервью пресс-службе «Спартака».