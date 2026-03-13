Скидки
Футбол

Пабло Солари: мы хотим, чтобы «Спартак» снова выигрывал титулы

Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался о своей адаптации в московском клубе, а также обозначил амбиции красно-белых в борьбе за титулы.

— Думаю, я адаптировался и прекрасно чувствую себя в команде. Всё замечательно, стараюсь приносить максимальную пользу, чтобы команда побеждала. Самое главное для меня — помогать добиваться нужного результата.

Я лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ в этом сезоне? Это здорово, конечно. Но я даже не знал об этом. Повторю: главное — это командные победы. Побеждать, побеждать и побеждать. Потому что мы — «Спартак». Мы знаем, насколько большая история в этом клубе. Хотим, чтобы «Спартак» снова выигрывал титулы, — сказал Солари в интервью пресс-службе «Спартака».

