Футбол

Пабло Солари: «Спартаку» есть где прибавлять

Пабло Солари: «Спартаку» есть где прибавлять
Комментарии

Вингер «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос об амбициях команды на весеннюю часть сезона.

— На что «Спартак» может рассчитывать этой весной?
— Мы должны идти от игры к игре, шаг за шагом, концентрироваться на каждом предстоящем матче и меньше обращать внимание на соперников. Нужно концентрироваться на самих себе, потому что нам есть где прибавлять. Есть моменты, которые нужно однозначно улучшать. Но также есть моменты, которые у нас хороши, — мы должны их повторить и закрепить. Поэтому весь фокус на свою игру, чтобы добиваться результата и зарабатывать очки в каждом матче, — сказал Солари в интервью пресс-службе «Спартака».

