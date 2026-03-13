«Матч повышенной сложности». Бубнов — об игре 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии центрального матча 21-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в эту субботу, 14 марта.

«Сейчас вот эти две команды… Мало того, что они друг друга ненавидят… Потому что там драки были, все дела, болельщики вообще люто ненавидят [друг друга]. Это матч повышенной сложности. Для МВД там, для всех. Потом, смотри… Они сейчас все настолько… Обкакались, скажем так. У «Спартака», может, в приоритете даже больше Кубок, однако сейчас у них появился шанс побороться за тройку. Но если брать по игре… То и у тех, и у других группа атаки сильная. Об этом и Семак говорит. Но у тех и у других проблемы в первую очередь в обороне», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».