Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Радимов: у ЦСКА больше нет права на ошибку

Радимов: у ЦСКА больше нет права на ошибку
Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о турнирном положении ПФК ЦСКА. Он считает, что у армейцев больше нет права на ошибку, после серии поражений клуб и так сильно отстал от группы лидеров.

— У ЦСКА больше нет права на ошибку. Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате, отставание становится большим. А с такими приобретениями, наверное, они нацеливались только на золото, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После зимней паузы ЦСКА проиграл оба матча в Мир Российской Премьер-Лиге — 0:1 от «Ахмата» и 1:4 от «Динамо». Сейчас армейцы идут на четвёртом месте в таблице.

