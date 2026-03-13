Скидки
Главная Футбол Новости

«Кто такие эти Джоны?» Владимир Быстров — о трансферной кампании «Зенита»

«Кто такие эти Джоны?» Владимир Быстров — о трансферной кампании «Зенита»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о трансферной политике сине-бело-голубых. Зимой этого года «Зенит» приобрёл полузащитника Джона Джона и защитника Игоря Дивеева. Также к сине-бело-голубым на правах аренды присоединился колумбийский нападающий Джон Дуран.

— «Зенит» приобрёл этой зимой Джона Джона, Джона Дурана и Игоря Дивеева.
— Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов, — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

«Зенит» после 20 туров Мир РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

