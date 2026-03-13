Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: со «Спартаком» сейчас проще играть, чем с «Динамо»

Орлов: со «Спартаком» сейчас проще играть, чем с «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал две самые интересные команды Мир РПЛ на данный момент — это грозненский «Ахмат» и московское «Динамо».

— Сейчас очень интересен «Ахмат» и московское «Динамо». Вот эти две команды — просто… Черчесов в каждом матче недобирает очки. Даже Мелкадзе похудел на 5 кг. Вот что значит настоящий тренер пришёл! Он не гонял этого Мелкадзе. Он сказал: «Хочешь — давай». И Мелкадзе в двух матчах признавался лучшим игроком. Вот образец того, как прогрессирует игрок. А со «Спартаком» сейчас проще играть, чем с «Динамо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов — о словах Семака: зачем нам «Бавария»? Мы-то равняемся на «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android