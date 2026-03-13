Орлов: со «Спартаком» сейчас проще играть, чем с «Динамо»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал две самые интересные команды Мир РПЛ на данный момент — это грозненский «Ахмат» и московское «Динамо».

— Сейчас очень интересен «Ахмат» и московское «Динамо». Вот эти две команды — просто… Черчесов в каждом матче недобирает очки. Даже Мелкадзе похудел на 5 кг. Вот что значит настоящий тренер пришёл! Он не гонял этого Мелкадзе. Он сказал: «Хочешь — давай». И Мелкадзе в двух матчах признавался лучшим игроком. Вот образец того, как прогрессирует игрок. А со «Спартаком» сейчас проще играть, чем с «Динамо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».