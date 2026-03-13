Глушенков ответил, хотел ли бы он стать легендой «Зенита»

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, хотел ли бы он стать легендой сине-бело-голубых. За «Зенит» Глушенков выступает с 2024 года.

— Сейчас ты в «Зените». Хотел бы остаться здесь, не знаю, ещё на 8-10 лет, стать легендой и ассоциироваться с «Зенитом»?

— Ну, за 8-10 лет, думаю, легендой тяжело стать…

— Почему? Ероха, думаю, плюс-минус так же. Он лет 10 здесь и сколько чемпионств принёс.

— А, ну тогда…

— Понятно, что нужны результаты. Хорошо, если не хочешь отвечать, хотел бы или нет, просто задумывался об этом?

— Нет, ну я не так, что буду заикаться там, что останусь или что-то ещё, но, если так сложится моя карьера, я буду рад. Скажем так. Ну, я не буду против этого, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».