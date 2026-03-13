Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов провёл параллель между «Зенитом» и «Манчестер Сити». Он считает, что обоим клубам не хватает психологической перезагрузки.

— Что происходит с «Манчестер Сити»? Гвардиола устал так же, как и Семак?

— Ну, видите, нет психологической перезагрузки точно так же, как у «Зенита». Этим мы похожи на топ-клуб «Манчестер Сити», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, отставая от «Краснодара» на одно очко. «Манчестер Сити» также занимает вторую строчку в английской Премьер-лиге, уступая «Арсеналу» семь очков.