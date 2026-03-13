Скидки
Шесть футболистов пропустят 21-й тур РПЛ

Комментарии

Защитник «Балтики» Иван Беликов, защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья, защитник «Спартака» Александер Джику, а также футболисты «Рубина» Жак Сиве и Игнасио Сааведра пропустят матчи 21-го тура Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду не примет участия в указанном туре из-за красной карточки, полученной в минувшем матче РПЛ с московским «Динамо» (1:4).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).

