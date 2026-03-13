Скидки
Главная Футбол Новости

«Что бы там ни говорили москвичи». Орлов назвал самого популярного футболиста России

«Что бы там ни говорили москвичи». Орлов назвал самого популярного футболиста России
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает самым популярным футболистом России. Он выделил бывшего игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. При этом Орлов подчеркнул, что со временем переплюнуть всеобщую популярность Аршавина может вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

— Аршавин Андрей — самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи, кого бы они там ни выдвигали… Аршавин — самый популярный.

Но сейчас есть ещё Матвей Сафонов. Если он продержится в «ПСЖ» сезонов пять, то тогда он может перекрыть популярность Аршавина в Европе, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
