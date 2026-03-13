«Что бы там ни говорили москвичи». Орлов назвал самого популярного футболиста России

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает самым популярным футболистом России. Он выделил бывшего игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. При этом Орлов подчеркнул, что со временем переплюнуть всеобщую популярность Аршавина может вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

— Аршавин Андрей — самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи, кого бы они там ни выдвигали… Аршавин — самый популярный.

Но сейчас есть ещё Матвей Сафонов. Если он продержится в «ПСЖ» сезонов пять, то тогда он может перекрыть популярность Аршавина в Европе, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».