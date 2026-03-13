Скидки
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Радимов: если у Карседо что-то есть в голове, то поставят двух опорных с «Зенитом»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зобнин, Литвинов, Денисов в единоборствах один в один откровенно слабые. Эти трое абсолютно слабые. «Спартак» пропустит, и не один. «Спартак» не бросится в открытый футбол с «Зенитом», как это было с «Сочи» и «Акроном». Здесь они будут стоять на своей половине, по крайней мере, первый тайм. Если у Карседо что-то есть в голове… ты пропустил 10 за три матча и приезжаешь в Санкт-Петербург, играть с «Зенитом», то они поставят двух опорных», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

