Судья верно удалил Лусиано Гонду на 15-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и московским «Динамо» (1:4) Сергея Иванова удалить с поля нападающего красно-синих Лусиано Гонду после видеопросмотра на 15-й минуте.
«Лусиано Гонду виновен в серьёзном нарушении правил.
Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении игрока «Динамо» Максима Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности.
VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА», — написано на официальном сайте РФС.
