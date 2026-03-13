Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Акроном» (4:3) Инала Танашева назначить пенальти в ворота красно-белых после видеопросмотра на 52-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника.

При этом Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона».

VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», — написано на официальном сайте РФС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android