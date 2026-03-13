ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Акроном» (4:3) Инала Танашева назначить пенальти в ворота красно-белых после видеопросмотра на 52-й минуте.

«Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника.

При этом Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона».

VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», — написано на официальном сайте РФС.

