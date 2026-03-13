Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за расистские скандирования в адрес Кордобы

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 1 млн рублей за расистские скандирования в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в первой очной встрече команд в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Были рассмотрены рапорт комиссара, в котором было указано, что начальник команды «Краснодар», вратарь Агкацев обратились к комиссару по поводу поведения болельщиков ЦСКА. Со слов Агкацева при подаче угловых активные болельщики ЦСКА скандировали в адрес Кордобы оскорбительные и расистские высказывания. Это не было зафиксировано арбитрами матча. Нами было получено письмо от «Краснодара» с просьбой рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в отношении темнокожих футболистов «Краснодара». В целях исследования и получения всех доказательств мы отправили письмо вещатели с просьбой предоставить материалы. Получив все документы мы пришли к выводы, что в двух эпизодах было «уханье» со стороны болельщиков ЦСКА. В заседании принял руководитель по работе с болельщиками ЦСКА. Мы установили, что в секторе, где находились болельщики, которые могли это «уханье» произносить, в количестве семи-восьми. То есть идёт не о целой трибуне. Мы приняли во внимание позицию ЦСКА, что идёт работа по установлению этих личностей. В этом случае будут представлены протоколы наказания этих болельщиков. Ещё раз — речь идёт не о массовом нарушении. Эти болельщики пришли не по абонементам, а по билетам. Намечается большое совещание с участием всех фанатских группировок ЦСКА, в котором примет участие Мойзес. Будет очень серьезный разговор клуба и болельщиков. Учитывая все нюансы, принято решение оштрафовать ЦСКА на миллион рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Напомним, после завершения матча с ЦСКА игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к Кордобе. Позднее чёрно-зелёные объявили, что будут обращаться в КДК по этому поводу.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт 17 марта на стадионе «Ozon Арена».

