Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК: Сухой правильно удалил Гонсалеса за контакт с Козловым в матче ЦСКА — «Краснодар»

ЭСК: Сухой правильно удалил Гонсалеса за контакт с Козловым в матче ЦСКА — «Краснодар»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия согласилась с решением арбитра Алексея Сухого показать вторую жёлтую карточку защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА (1:3).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Джованни Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры. После чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон. Джованни Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение», — сказано в заявлении ЭСК на сайте РФС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android