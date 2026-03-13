ЭСК: Сухой правильно удалил Гонсалеса за контакт с Козловым в матче ЦСКА — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия согласилась с решением арбитра Алексея Сухого показать вторую жёлтую карточку защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Джованни Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры. После чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон. Джованни Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение», — сказано в заявлении ЭСК на сайте РФС.