«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе Зюле и Озджана по окончании сезона

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» на официальном сайте объявила, что защитник Никлас Зюле и полузащитник Салих Озджан покинут клуб по окончании сезона.

«На этой неделе мы провели очень открытые и конструктивные переговоры с обоими. В итоге мы договорились с Никласом и Салихом, что расстанемся по окончании сезона», — приводит слова генерального директора «Боруссии» Ларса Рикена издание Ruhr Nachrichten.

Зюле играет за «шмелей» с лета 2022 года. За этот период защитник принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Озджан выступает за «Боруссию» с лета 2022 года. Он провёл 92 встречи, где сделал два ассиста.

