КДК РФС оштрафовал «Пари НН» за снежки болельщиков в сторону судейской бригады

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Пари НН» оштрафован за снежки болельщиков в сторону судейской бригады во время матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«Болельщики «Пари НН» бросали снежки в сторону ассистентов главного судьи на 16-й и 38-й минуте матча с «Сочи». «Пари НН» наказан на 50 тысяч рублей.

Болельщики «Балтики» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

Болельщики «Зенита» использовали несогласованное средство поддержки — баннер содержал оскорбительный характер. «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».