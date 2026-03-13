КДК РФС оштрафовал «Пари НН» за снежки болельщиков в сторону судейской бригады
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Пари НН» оштрафован за снежки болельщиков в сторону судейской бригады во время матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34' 2:0 Вешнер Тичич – 62' 2:1 Крамарич – 80'
«Болельщики «Пари НН» бросали снежки в сторону ассистентов главного судьи на 16-й и 38-й минуте матча с «Сочи». «Пари НН» наказан на 50 тысяч рублей.
Болельщики «Балтики» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.
Болельщики «Зенита» использовали несогласованное средство поддержки — баннер содержал оскорбительный характер. «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
