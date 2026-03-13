Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
КДК дисквалифицировал игрока «Ростова» Ланговича на два матча Кубка — один из них условно

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что принято решение дисквалифицировать защитника «Ростова» Андрея Ланговича на два матча Фонбет Кубка России, один из которых условно.

Футболист получил красную карточку во встрече с махачкалинским «Динамо» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мрезиг – 39'     0:2 Мубарик – 45+3'    
Удаления: Лангович – 31' / нет

«Лангович принял участие в заседании. В протоколе было указано, что это серьёзное нарушение правил игры. Мы заслушали игрока, посмотрели видеоматериалы. КДК принял решение дисквалифицировать Ланговича на два матча Кубка России, один из которых — условный. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

