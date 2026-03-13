КДК дисквалифицировал игрока «Ростова» Ланговича на два матча Кубка — один из них условно

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что принято решение дисквалифицировать защитника «Ростова» Андрея Ланговича на два матча Фонбет Кубка России, один из которых условно.

Футболист получил красную карточку во встрече с махачкалинским «Динамо» (0:2).

«Лангович принял участие в заседании. В протоколе было указано, что это серьёзное нарушение правил игры. Мы заслушали игрока, посмотрели видеоматериалы. КДК принял решение дисквалифицировать Ланговича на два матча Кубка России, один из которых — условный. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Какие карточки есть в футболе: