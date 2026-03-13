Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ЦСКА Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Динамо»

Комментарии

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:4). Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Футболист ЦСКА Лусиано Гонду был удалён в матче с «Динамо» за серьёзное нарушение правил игры. В заседании приняли участие Гонду и руководитель юридического департамента ЦСКА Хабаров. Мы рассмотрели заявление Лусиано Гонду, в котором он указал, что после матча связался с Осипенко, с которым у него возник конфликт на поле и которому он нанёс удар в левую руку. Лусиано принёс извинения перед Осипенко, они были приняты. Между ними был контакт в форме СМС-сообщений и телефонного разговора.

Мы посмотрели видеоматериал, оценили все действия Гонду. ЦСКА направлял в КДК РФС заявление об отмене красной карточки. В установленном порядке КДК РФС обратился в ЭСК, которая дала заключение, что Гонду удалён правильно. Поэтому КДК не имел оснований для отмены красной карточки. Однако, исследовав все обстоятельства дела, КДК принял решение не применять к Лусиано Гонду дополнительной дисквалификации, помимо автоматической. Гонду дисквалифицирован на один матч РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Судья верно удалил Лусиано Гонду на 15-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» — ЭСК

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android