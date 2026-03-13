Форвард ЦСКА Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Динамо»

Форвард ЦСКА Лусиано Гонду избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:4). Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Футболист ЦСКА Лусиано Гонду был удалён в матче с «Динамо» за серьёзное нарушение правил игры. В заседании приняли участие Гонду и руководитель юридического департамента ЦСКА Хабаров. Мы рассмотрели заявление Лусиано Гонду, в котором он указал, что после матча связался с Осипенко, с которым у него возник конфликт на поле и которому он нанёс удар в левую руку. Лусиано принёс извинения перед Осипенко, они были приняты. Между ними был контакт в форме СМС-сообщений и телефонного разговора.

Мы посмотрели видеоматериал, оценили все действия Гонду. ЦСКА направлял в КДК РФС заявление об отмене красной карточки. В установленном порядке КДК РФС обратился в ЭСК, которая дала заключение, что Гонду удалён правильно. Поэтому КДК не имел оснований для отмены красной карточки. Однако, исследовав все обстоятельства дела, КДК принял решение не применять к Лусиано Гонду дополнительной дисквалификации, помимо автоматической. Гонду дисквалифицирован на один матч РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: