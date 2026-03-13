Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал «Краснодар» за задержку матча с «Рубином»

Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодар» оштрафован за задержку матча с «Рубином» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку матча с «Рубином» на пять минут из-за позднего выхода команды из раздевалки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

После 20 встреч чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» заработал 26 очков и располагается на восьмой строчке.

В 21-м туре «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Рубин» – с «Локомотивом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android