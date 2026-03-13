КДК РФС оштрафовал «Краснодар» за задержку матча с «Рубином»
Поделиться
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодар» оштрафован за задержку матча с «Рубином» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
1:0 Грипши – 24' 2:0 Нижегородов – 73' 2:1 Кордоба – 90+3'
«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку матча с «Рубином» на пять минут из-за позднего выхода команды из раздевалки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
После 20 встреч чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» заработал 26 очков и располагается на восьмой строчке.
В 21-м туре «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Рубин» – с «Локомотивом».
Комментарии
