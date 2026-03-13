КДК РФС оштрафовал «Краснодар» за задержку матча с «Рубином»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодар» оштрафован за задержку матча с «Рубином» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку матча с «Рубином» на пять минут из-за позднего выхода команды из раздевалки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

После 20 встреч чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» заработал 26 очков и располагается на восьмой строчке.

В 21-м туре «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Рубин» – с «Локомотивом».