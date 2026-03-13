Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Полузащитник «Оренбурга» Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России

Полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России после удаления во встрече 1/4 финала турнира с «Крыльями Советов» (0:2). Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Фернандес – 52'     2:0 Бабкин – 74'    
Удаления: нет / Болотов – 50', Квеквескири – 90+3'

«Болотов был удалён за серьёзное нарушение игры. Мы ознакомились с материалами и заслушали игрока. Игрок дисквалифицирован на два реальных матча Кубка России. За неподобающее поведение «Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Болотов провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола.

