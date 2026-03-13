Полузащитник «Оренбурга» Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России
Полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России после удаления во встрече 1/4 финала турнира с «Крыльями Советов» (0:2). Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Оренбург
1:0 Фернандес – 52' 2:0 Бабкин – 74'
Удаления: нет / Болотов – 50', Квеквескири – 90+3'
«Болотов был удалён за серьёзное нарушение игры. Мы ознакомились с материалами и заслушали игрока. Игрок дисквалифицирован на два реальных матча Кубка России. За неподобающее поведение «Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Болотов провёл 23 встречи за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола.
