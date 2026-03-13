КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча с тульским «Арсеналом»
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафе для «Локомотива» по итогам матча второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32' 0:2 Карпукас – 35' 1:2 Большаков – 45'
«Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбления. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
На 34-й минуте болельщики «Локомотива» бросили звуковую петарду. Клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
Напомним, в следующей стадии Кубка России «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» (19 марта).
