Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча с тульским «Арсеналом»

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча с тульским «Арсеналом»
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафе для «Локомотива» по итогам матча второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

«Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбления. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

На 34-й минуте болельщики «Локомотива» бросили звуковую петарду. Клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в следующей стадии Кубка России «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» (19 марта).

