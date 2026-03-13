КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча с тульским «Арсеналом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафе для «Локомотива» по итогам матча второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику и оскорбления. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

На 34-й минуте болельщики «Локомотива» бросили звуковую петарду. Клуб оштрафован на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в следующей стадии Кубка России «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» (19 марта).

«Золотая» эра «Локомотива»: