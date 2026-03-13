КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Спартак» по итогам матча в Кубке России

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московские «Динамо» и «Спартак» оштрафованы по итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2).

«Пять предупреждений в составе «Динамо». За неподобающее поведение клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

После матча были обследованы места болельщиков «Спартака». Были сломаны кресла, повреждены перегородки, двери кабинок в санитарной зоне, нанесены граффити. За это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Главные футбольные дерби России: