Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Спартак» по итогам матча в Кубке России

Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московские «Динамо» и «Спартак» оштрафованы по итогам первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Пять предупреждений в составе «Динамо». За неподобающее поведение клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

После матча были обследованы места болельщиков «Спартака». Были сломаны кресла, повреждены перегородки, двери кабинок в санитарной зоне, нанесены граффити. За это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

