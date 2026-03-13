Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
КДК РФС отстранил трёх игроков клуба из Санкт-Петербурга за организацию договорного матча

КДК РФС отстранил трёх игроков клуба из Санкт-Петербурга за организацию договорного матча
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об отстранении трёх игроков клуба из Санкт-Петербурга «РВЧеллендж» за организацию договорного матча.

«Сегодня КДК РФС рассматривал дело по заявлению заместителя генерального секретаря РФС Рогачёва и материалов Департамента защиты игры по матчу «РВЧеллендж» Санкт-Петербург и «Звезда» Санкт-Петербург. Речь идёт о матче 1/256 финала Кубка России по футболу сезона-2025/2026. Три футболиста «РВЧеллендж», предположительно, участвовали в организации договорного матча — Черкасов, Пилипчук и Рогов. КДК РФС неоднократно переносил заседания, предлагал данным футболистам пройти полиграф в Москве. От прохождения полиграфа данные футболисты отказались. Более того, были представлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии, как это предусмотрено статьёй дисциплинарного регламента.

На основании проведённого заседания принято следующее решение. В соответствии с частью 2 статьи 124.1 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях запретить Черкасову, Пилипчику, Рогову осуществлять любую, связанную с футболом деятельности, на пять лет каждому», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

