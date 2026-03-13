Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
«Я ожидаю, что он поедет в Манчестер». Альваро Арбелоа — о восстановлении Килиана Мбаппе

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о восстановлении французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Наставник мадридцев рассчитывает, что форвард сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С каждым днём ему становится лучше. Его восстановление идёт по плану. Мы разработали план, но всё зависит от его прогресса, я думаю, что он справляется очень хорошо. Завтра он не сможет сыграть (во встрече с «Эльче». – Прим. «Чемпионата»), однако я ожидаю, что он поедет в Манчестер.

Перерыв на матчи сборных? До этого ещё далеко. Я хочу, чтобы он смог поехать в Манчестер. Посмотрим завтра и в воскресенье, когда мы примем окончательное решение. Будем надеяться, что он будет там, а также сыграет с «Атлетико» Мадрид [22 марта]. Что касается сборной Франции, посмотрим, когда придёт время», – приводит слова Арбелоа ESPN.

Ранее Мбаппе пропустил первую игры команд из-за травмы колена. В ней «сливочные» разгромили «горожан» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
