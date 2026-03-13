«Реал» сообщил о травме бедра у Менди, это 20-е повреждение игрока в стане «сливочных»

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте проинформировала о повреждении у левого защитника Ферлана Менди.

«По результатам обследования, проведённого медицинской службой «Реала», у Ферлана Менди была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Следим за дальнейшим развитием событий», — написано в заявлении «Королевского клуба».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, эта травма стала 20-й для французского защитника, полученной им за время игры в «Реале». В нынешнем сезоне Менди принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

